Trabalhadores da construção pesada protestam na região do Shopping da Bahia

Centenas de profissionais da construção pesada realizaram caminhada sentido Shopping da Bahia, onde se concentraram em protesto contra a reforma trabalhista. No início da manhã desta quinta-feira, 27, eles se reuniram na Rótula do Abacaxi, em Salvador. O ato, que durou cerca de 5 horas, encerrou há pouco, por volta das 12h.

Foto: Divulgação | Transalvador

Em assembleia, os trabalhadores junto com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial (Sintepav-BA) debateram a participação na greve geral programada para esta sexta-feira, 28, quando irão realizar nova concentração na região do Shopping da Bahia.

O presidente do Sintepav, Irailson Wrneaux, afirmou que a mobilização dos profissionais começou nesta quinta. "Nós vamos parar a partir de hoje (quinta) aqui na capital, mas amanhã (sexta) será em todo o estado, porque o que foi aprovado na Câmera é um ataque aos direitos dos trabalhadores", disse o sindicalista, falando sobre a aprovação, na Câmara dos Deputados, da reforma trabalhista. O Projeto de Lei (PL) 6.787/16 agora segue para o Senado.

Trânsito

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na região do shopping ainda está complicado para quem pretende seguir pela avenida ACM.

>> Acompanhe a situação do trânsito

Manifestantes liberaram a via na Avenida ACM. Trânsito ainda congestionado pic.twitter.com/3NtlM5cDIR — Transalvador (@Transalvador1) April 27, 2017

adblock ativo