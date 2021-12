Trabalhadores da construção pesada fazem assembleia para votar greve

Trabalhadores da construção pesada se reuniram na manhã desta sexta-feira, 19, na Rótula do Abacaxi, em Salvador, para discutir uma possível greve. A categoria, que está em estado de greve desde 27 de abril, decidiu paralisar as atividades até a próxima segunda, 22, em Salvador e na região metropolitana, quando haverá uma nova assembleia com os patrões, às 14h.

A paralisação é de advertência contra a proposta de reajuste de 3,8%, sugerida pelo patronato. Ao todo, já foram feitas oito rodadas de negociação entre o sindicato da categoria (Sintepav) e os patrões, mas o impasse continua. Os trabalhadores vão voltar a se reunir na terça, 23, para decidir se realmente haverá greve.

De acordo com informações do Sintepav, cerca de 3 mil trabalhadores estavam na reunião de hoje, na Rótula do Abacaxi, e 25 obras foram paralisadas na capital baiana e na região metropolitana, inclusive as obras de ampliação do metrô.

Reivindicações

A categoria reivindica o aumento de salarial de 7% e o reajuste da cesta básica para R$ 360 (o valor pago atualmente é de R$ 320). Além disso, eles pedem o pagamento nas duas primeiras horas extras, de segunda a sexta, com 70% de acréscimo e, a partir da terceira hora, com 100%. Aos sábados, a categoria pede 120% e aos domingos e feriados, 150%.

Na pauta, os trabalhadores também pedem a assistência média, a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), mais segurança e saúde no trabalho, além da negociação da tabela salarial de acordo com as funções.

