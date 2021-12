Trabalhadores da construção civil protestam contra medida do MP

>> Você enfrentou problemas para chegar ao seu destino por causa da caminhada? Mande fotos e vídeos!

Os trabalhadores da construção civil saíram em passeata por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, 21, em protesto contra o questionamento das licenças de diversas obras pela cidade feito pelo Ministério Público (MP), estadual e federal. O grupo saiu da Avenida Paralela, na altura da Unijorge, com destino ao Centro da cidade.



Da Av. Paralela, os manifestantes seguiram pela Av. ACM, Av. Bonocô e Nazaré. Ao chegar à sede do MP-BA, o grupo foi recebido pelo Procurador Geral do órgão, Wellington Cesar Lima e Silva, pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Marcelo Guedes, e pelos assessores do gabinete do procurador, Valdomiro Macedo e Paulo Modesto.





