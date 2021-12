Trabalhadores da construção civil estão parados há 31 dias

Os trabalhadores da construção civil completaram 31 dias em greve nesta sexta-feira, 11. Como não houve acordo entre a categoria e patronato, a decisão segue para a Justiça. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia, José Ribeiro, o dissídio será decidido no próximo dia 17h às 15h.



Durante a negociação, os trabalhadores aceitaram a proposta da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) de 12% de reajuste, divididos em 8% retroativos a janeiro e 4%, a partir de março. Mas os empresários ofereceram 6,47% de aumento e querem descontar os dias parados, o que os operários não aceitam, de acordo com Ribeiro.







