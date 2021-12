Trabalhadores da construção civil em greve fazem assembleia hoje

Os trabalhadores da construção civil, em greve há quatro dias, se reúnem em assembleia nesta segunda-feira, 14, às 11h, no Largo do São Bento. De acordo com José Ribeiro, presidente do sindicato da categoria, eles vão discutir o movimento, mas "não há expectativa de término da greve, porque não houve avanço nas negociações". A paralisação foi iniciada na última quinta, 10.

A estimativa do sindicato é de que os trabalhadores tenham paralisado cerca de 200 obras em Salvador. O efetivo da categoria na capital baiana é de 45 a 50 mil operários, de acordo com José Ribeiro. Antes da assembleia, os grevistas estão reunidos em diversos canteiros de obras espalhados pela cidade. Ribeiro informa que a categoria reivindica aumento salarial de 15% e cesta básica.

