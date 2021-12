Trabalhadores da construção aprovam greve após manifestação

Os trabalhadores da construção civil pesada da Bahia aprovaram a greve na manhã desta quinta-feira, 16, após uma manifestação em frente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na avenida Sete de Setembro. Eles reivindicam melhorias salariais e de trabalho, além de protestarem contra o projeto de lei (PL) 4330, que regulamenta a terceirização dos trabalhadores.

Segundo informações do Sindicato da Construção Civil Pesada (Sintepav), a greve será gradativa e vai paralisar obras importantes da capital, como as do metrô e da avenida 29 de Março, além da área de saneamento básico. No interior do estado, a categoria reallizará novas assembleias a partir desta sexta-feira, 17, para decidir os rumos do movimento.

A manifestação em Salvador começou após uma assembleia realizada no Campo da Pólvora e uma caminhada até o local da concentração. Por conta da aglomeração, o trânsito ficou travado na região, pois os manifestantes bloquearam toda a via, de acordo com informações da Transalvador. Os trabalhadores voltam a se reunir na próxima quarta-feira, 22.

O ponto de maior questionamento dos Sintepav é sobre o aumento dos benefício para os trabalhadores. "Queremos aumento na cesta básica; reajuste da assistência médica e das horas extras de 70% para o trabalho de segunda-feira a sexta-feira, aos sábados de 120% e no domingo de 150%. Além disso, a redução da jornada de 44h para 40h, sem redução do salário, declarou o vice-presidente do Sintepav Irailson Warneauf.

Sobre a PL 4330, que foi motivo de paralisação nacional de várias categorias durante esta quarta-feira, 16, Warneauf afirma que o sindicato é "contra por entender que prejudica os trabalhadores, fragmenta as categorias e você passa a ter vários sindicatos".

Para o vice-presidente, o sindicato não enxerga esta PL como algo positivo. "Diminuirá o direito dos trabalhadores e reduzirá o salário em até 25%", completa ele.

