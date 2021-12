Trabalhadores comemoram data com festa no Sesc Piatã

No Dia do Comerciário, o Sesc Piatã foi palco de eventos culturais e esportivos que reuniram cerca de 900 trabalhadores. Nesta segunda-feira, 19, o feriado da categoria foi sinônimo de relaxamento e diversão, com música, dança, banho de piscina, jogos, desfile de moda e muita agitação.

O evento atraiu à capital inclusive comerciários da região metropolitana de Salvador (RMS), que curtiram o dia com a família, amigos e conhecidos. Mesmo em meio à crise, quem compareceu desfrutou da diversificada programação cultural do local.

"Graças a Deus, tenho conseguido bater a meta na minha empresa e aproveitei o dia para curtir com a minha família", declarou Ricardo Guimarães, vendedor da loja Minipreço.



Nem o forte calor desanimou os trabalhadores, que rebatiam com cerveja gelada ou água, ao som da banda Valverde & CIA. O grupo de pagode apresentou um repertório repleto de hits atuais e antigos.

Top Sesc

Uma das atrações mais esperadas foi o Top Model Sesc 2015. Candidatos desfilaram em trajes de banho, esporte e oficial, sendo avaliados nos critérios de fotogenia, beleza, atitude e estilo.

Este ano, foram 29 inscritos - 13 meninos e 15 meninas, com idade entre 18 e 25 anos. Após o desfile, o júri escolheu: 1º lugar - Isis Rosário de Oliveira Flores, funcionária da academia Lince Fitness/ 2º - Tayzza dos Santos Ferreira, da empresa Veranice Almeida, distribuidora de alimentos; 3º - Joyce da Silva Oliveira, da Liquigás.

Entre os rapazes, 1º lugar - José Carneiro Neto, da Mersan Calçados; 2º - Rafael Alves de Jesus do Carmo, da Planeta Sports; 3º - Leonardo Cardoso César Novais, da Sandes Conservação e Serviços.

"A programação é voltada para todas as faixas etárias, para que trabalhador aproveite o dia dele com atividades criativas", explicou Luciana Vaz, coordenadora do concurso.

