Trabalhador voltava para casa quando foi morto em assalto a banco

O atendente do Suco 24 horas, Erinaldo Rocha Santos, 46 anos, voltava para casa depois de uma madrugada de trabalho quando foi morto durante uma ação criminosa contra a agência da Caixa Econômica Federal, no Largo do Tanque, em Salvador. Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 3h30 desta quarta-feira, 4, quando o motociclista atravessou o bloqueio imposto pelos bandidos.

O grupo, formado por cerca de 10 homens armados, atravessou um ônibus e um carro de passeio nas imediações da agência para impedir a passagem de veículos. Erinaldo teria tentado passar, mas foi baleado na cabeça com um disparo de fuzil. Ele não resistiu e morreu no local.

Segundo um morador da região, que disse ter testemunhado a ação da janela de casa, os bandidos gritaram várias vezes para Erinaldo parar. A família dele acredita que ele não tenha ouvido ou entendido a determinação dos criminosos.

Bandidos colocaram carro e ônibus atravessado na rua (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

O trabalhador deixa mulher e uma filha de 15 anos. Familiares dele estiveram nesta manhã no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo de Erinaldo. Não há informações sobre horário e local do enterro.

Colegas de trabalho e o chefe dele no Suco 24 horas, onde Erinaldo trabalhava há 9 anos, souberam da morte dele pela reportagem de A TARDE. "Meu Deus, isso é sério? Eu não vou ver mais Popotinha (apelido da vítima). Trabalho com ele há 6 meses e não há como descrever a pessoa especial que ele era. A gente aqui é uma família. Inacreditável", lamentou o funcionário Luiz Carlos Rebouças, 31, companheiro de Erinaldo.

Davi Neime, proprietário do estabelecimento, definiu Erinaldo como se fosse um irmão para ele. "Era um cara que estava comigo desde o início do trabalho, uma cara broder. Tô pra ver alguém como ele. Era querido pelos clientes. Quando as pessoas souberem, vão sentir muito", disse ao A TARDE.

Crime

Foi realizada perícia na agência, mas não foi divulgado se os criminosos conseguiram levar o dinheiro. Contudo, moradores da região chegaram a saquear a agência. Os assaltantes fugiram sem ser identificados.

Dois carros foram incendiados na rua da Indonésia e a polícia suspeita que a ação esteja relacionada com a investida contra o banco.

Polícia não informou se dinheiro foi roubado peolos bandidos (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

