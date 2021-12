Tour de Combate ao Câncer de Pele acontece neste sábado

Salvador recebe neste sábado, 11, das 9h às 13h, a 6ª edição do Tour Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Uma equipe médica fará atendimentos gratuitos e esclarecimento de dúvidas ao público sobre a exposição ao sol e o uso adequado do protetor solar em um caminhão equipado com dois consultórios e sala de espera. O veículo ficará estacionado na Praia do Jardim de Alah.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pele não-melanoma é o tipo mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. Se diagnosticado precocemente, a patologia apresenta altos percentuais de cura. O órgão também informa que 2014 deve terminar com mais de 180 mil novos casos

Após passar pela capital baiana, o caminhão do Tour Nacional de Combate ao Câncer de Pele passará por mais cinco cidades em estados diferentes.

