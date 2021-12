Torre da Igreja do Bonfim é aberta para visitação

“Foram muitos os degraus. Estou ofegante, mas curioso!”. Estas foram as primeiras palavras do turista espanhol Carlos Garcia ao completar a subida dos três lances de escada que dão acesso à torre da Igreja do Bonfim.

Reinaugurado nesta sexta-feira, 16, pela Irmandade da Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim, o espaço é uma extensão do Museu Rubens Freire de Carvalho de Tourinho, conhecido como Museu dos Ex-Votos, que conta com peças de arte sacra. Quem subir ao topo terá contato com uma vista panorâmica da cidade.

Foi só após a recuperação do esforço em subir as escadas que Carlos se dirigiu à frente do mirante e direcionou a visão para a região da avenida Contorno. “Gostei de ter esse olhar de Salvador. Dá para ver muitas coisas”, disse.

A observação do turista, porém, não foi de uma cidade agradável. Pelo contrário, Carlos criticou a desigualdade social refletida nos prédios em contraste com as casas humildes.

“Ali são os prédios da Barra? Me chamou a atenção a diferença desses edifícios próximos e as pequenas casas”, indagou o turista sobre o cenário desigual.

Estrutura

Curadora do Museu dos Ex-Votos, a museóloga Genivalda Cândido explicou que os objetos expostos na torre têm o objetivo de propor um ambiente de paz aos visitantes.

“Ao chegar à torre, o visitante será recebido com a leveza das imagens de Jesus Cristo, São Judas Tadeu e São Jorge”, retratou a curadora sobre as “figuras religiosas que têm maior identificação popular”.

O museu funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. A entrada custa R$ 5.

