Torneio de robótica recebe inscrições até o dia 30

Equipes de escolas públicas, particulares e grupos de comunidade têm até dia 30 para se inscrever na temporada 2015-2016 do torneio de robótica First Lego League (FLL). Os times podem se inscrever na página do torneio na internet (www.portaldaindustria.com.br/sesi/canal/torneio-robotica-ses). Em Salvador, a disputa de robôs está marcada para 13 e 14 de novembro, no Sesi-Piatã.

