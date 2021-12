Torneio com robôs tem seletiva estadual

Cerca de 300 estudantes de diferentes escolas baianas, das redes pública e privada, participam neste sábado, 27, de uma pré-seleção para a 10ª Olimpíada Brasileira de Robótica. A seletiva estadual foi realizada na Escola Djalma Pessoa, do Sesi Bahia, na avenida Orlando Gomes, Piatã.



O evento nacional será realizado em Recife (PE), em outubro. Da Bahia, serão escolhidas três das mais de 80 equipes que compareceram à seletiva. O resultado está previsto para as 19h de hoje.



Para disputar uma das três vagas, os estudantes tiveram que construir robôs e submetê-los a três provas. O desafio era colocá-lo para andar em uma trilha pré-definida, desviar de obstáculos, subir uma rampa e recuperar três bolas.



"Essas bolas representam pessoas que precisam ser resgatadas e estão em local de difícil acesso. A gente tem que fazer a programação do robô para que nada saia errado", contou o estudante Yuri Everton, 14, da unidade do Sesi no Retiro, que formou uma equipe com três amigos.



O robô ficou sob a responsabilidade do estudante Alisson Paim, 16, e foi construído com peças do brinquedo Lego. "A gente espera ficar entre os três primeiros, mas, se não der, já estamos adquirindo conhecimento", afirmou o estudante, que participou, pela primeira vez, da seletiva estadual. Antes, eles participaram de uma seleção prévia no próprio Sesi do Retiro.



Outros prêmios



Além da escolha de três concorrentes para o evento nacional, a pré-seleção ainda premia estudantes em cinco categorias: programação, robustez, elegância, dedicação e inovação. Serão agraciados, também, uma equipe de escola pública e outra da rede privada de ensino.



Os desempenhos dos robôs são avaliados por juízes que acompanham as três fases do processo e ainda conversam com cada equipe para verificar como foi feita a produção.



O estudante Murilo Mosquera, 18, disse não ter tido tempo para finalizar o projeto de construção do seu robô, mas não desistiu de concorrer. "Comecei há uma semana. Não tive muito tempo. Foi um pouco desafiador por conta do tempo, mas eu já tinha experiência e consegui construir", contou.



Na Bahia, o evento foi realizado pelo Sesi com o apoio da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, do Instituto Federal da Bahia (Ifba) e do colégio Sartre COC. Participaram do evento estudantes do ensino Fundamental e Médio de escolas de cidades como Vitória da Conquista, Camaçari, Santo Amaro, Eunápolis, Salvador, entre outras.

