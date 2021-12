Torcedores vão contar com ônibus extras após jogo do Vitória

Os torcedores que irão para o duelo nesta sexta-feira, 17, entre Vitória x CRB, válido pela 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no estádio Barradão, irão contar com ônibus extras após a partida.

Além da frota regular que circula pela região, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) garante nove coletivos para três áreas da cidade sendo, centro, orla e subúrbio. Os ônibus estarão disponíveis para os torcedores a partir das 21h30.

Os torcedores também poderão contar com os coletivos da 'Operação Corujão Salvador', que oferece desde o último sábado, 11, quinze linhas de ônibus partindo da Estação da Lapa em direção a diversos pontos de Salvador, da 0h às 4h.

