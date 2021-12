Torcedores do Vitória são presos após suposta briga

Torcedores do Vitória da Torcida Organizada Imbativeis foram presos depois de briga no bairro Castelo Branco, periferia de Salvador. Segundo a Stelecom, que monitora as comunicações entre as polícias Civil e Militar, o grupo teria apedrejado um ônibus.

Na 10ª Delegacia, de Pau da Lima, policial de serviço informou apenas que os torcedores ainda seriam ouvidos e só depois poderia informar detalhes do ocorrido.

