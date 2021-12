Torcedora que caiu de arquibancada passará por cirurgia

A torcedora Edicleia dos Santos Barros, 28 anos, que caiu de uma arquibancada após o jogo entre Bahia e Flamengo, domingo, 28, pelo Campeonato Brasileiro, sofreu fratura no braço direito. Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a paciente está lúcida e deve passar por cirurgia ainda sem data definida.

De acordo com testemunhas que estavam assistindo a partida na Arena Fonte Nova, Edicleia se desequilibrou enquanto estava pulando apoiada no vidro de proteção. Após o acidente, ela foi socorrida por paramédicos que estavam de plantão no local e levada em uma maca para a ambulância, onde recebeu os primeiros atendimentos, antes de ser encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

<GALERIA ID=19512/>

