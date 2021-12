Torcedor do Vitória é baleado no Largo do Tanque; cinco são presos

O torcedor do Vitória, Iuri Campos Freitas Souza, 22 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo na tarde deste domingo, 11, horas antes do clássico Ba-Vi, no Barradão. O ataque ocorreu na rua Nilo Peçanha, no Largo do Tanque, em Salvador, e teria sido realizado por tricolores da torcida organizada Bamor.

De acordo com a Polícia Militar, dois veículos passaram pelo local e efetuaram disparos contra o homem, que é da torcida organizada Os Impartíveis.

Após o ocorrido, um carro foi interceptado por guarnições da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (37ª CIPM/ Baixa do Fiscal) e o outro conseguiu fugir. Os cinco ocupantes do automóvel, incluindo um cadeirante, foram conduzidos para a Central de Flagrantes.

A vítima foi socorrida para o Hospital Ernesto Simões, no Largo do Tamarineiro, onde está internada. Não há detalhes do estado de saúde dele.

Segundo familiares, Iuri foi para o Largo do Tanque, próximo ao um posto de combustível, pegar um Uber para ir buscar um amigo na Ribeira. Ao dar início a corrida, um veículo Corsa de cor branca se aproximou e deu voz de assalto, mandando o veículo parar.

"Depois um indivíduo desceu do carro branco e retirou Iuri do carro. Eles tiraram ele do carro e atiraram nele na mais completa covardia", afirmou um parente, que não quis se identificar

O torcedor do rubro-negro foi baleado na mão, no braço, no ombro e no tórax. "Ele é um torcedor tranquilo, nunca se envolveu em confusão. Ele utiliza a camisa de TUI (Torcida Organizada os Imbatíveis) para demonstrar o seu amor ao clube", acrescentou o familiar, informado que Iuri é vinculado ao 5º Comando da TUI.

