Toque de recolher assusta Cajazeiras, Boca da Mata e região

Moradores dos bairros de Cajazeiras, Boca da Mata, Fazenda Grande e Águas Claras estão assustados com um suposto toque de recolher nesta sexta-feira, 13, depois que dois áudios gravados por um homem começaram a circular em redes sociais. Nas postagens, ele ameaça tocar fogo e atirar nos estabelecimentos que não fecharem as portas e adverte as pessoas que saírem de casa a partir das 15h. O motivo seria o assassinato de um "parceiro" dele nesta quinta.

Mesmo sendo ainda uma suspeita, a população evita sair às ruas e as escolas e estabelecimentos comerciais estão fechados. Na gravação, o homem fala que a cadeia está em "guerra" porque mataram um "irmãozinho". O tempo todo ele faz ameaças de morte a quem descumprir a ordem: "A ordem daqui de dentro é pra fechar tudo. O que tiver aberto, nós vamos tocar fogo e tacar-lhe bala".

A moradora do Cajazeiras VIII, Milena Lima, diz que foi levar o irmão para a escola em Fazenda Grande I, mas foi surpreendida com o local fechado: "A diretora estava no portão pedindo para todos os pais levarem os filhos de volta porque ela recebeu um telefonema do susposto chefe da boca da região ordenando que a escola não funcionasse. Caso contrário, eles iriram invadir o bairro".

Ainda segundo Milena, funcionários dos Correios não estão entrando nos bairros por medo e os comerciantes, pequenos e grandes, também estão encerrando o expediente mais cedo. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) confirmou que o comércio fechou, mas disse que não houve desde a manhã nenhum crime ou movimentação suspeita.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) informou, por nota, que unidades especializadas (Batalhão de Choque, Rondas Especiais, Apollo e Gêmeos) foram enviadas à Cajazeiras para reforçar o policiamento. Segundo o órgão, as tropas estão realizando ações preventivas (abordagens) e repressivas.

Há ainda uma outra gravação circulando do suposto major Roberto na 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Cajazeiras. O homem afirma que o toque de recolher é mentira e que as viaturas da Companhia vão fazer ronda durante todo o dia nos locais ameçados. Ele pede ainda que a população "fique tranquila". A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a CIPM, mas não conseguiu confirmar a identidade do major.

Outro caso

Os bairros de Santa Mônica, Pero Vaz, Liberdade e IAPI também receberam toque de recolher na quarta-feira, 11, depois da morte de um homem em uma troca de tiros com a Polícia Militar no dia anterior. Estabelecimentos comerciais e escolas fecharam as portas depois da ordem. Os rodoviários só voltaram a circular na região na quinta-feira, 12.

