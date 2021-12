Tony Salles reage bem após cirurgia para conter hemorragia

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do cantor Tony Salles saiu no início da tarde desta quarta-feira, 19. Segundo a nota do Hospital Aliança, Tony evoluiu nas últimas horas, depois do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido na última terça-feira, 18, com significativa melhora clínica e dos parâmetros laboratoriais.

Ainda segundo a nota, o líder da banda Parangolé está comunicativo, tendo reiniciado a dieta oral, com prescrição médica de repouso, ainda hospitalizado para observação clínica pela equipe multiprofissional e novas avaliações.

Não há, no momento, qualquer nova manifestação da doença de base, a malária, considerada e tratada pelo uso das medicações específicas. O cantor está internado desde o dia 10 de julho após ter contraído a doença no dia 25 de junho durante um show que fez na África.

adblock ativo