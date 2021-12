Tony Salles passará por cirurgia para conter sangramento intra-abdominal

O cantor Tony Salles – que está internado no Hospital Aliança, em Salvador, com diagnóstico de malária – será submetido nesta terça-feira, 18, a uma cirurgia. A informação foi confirmada por meio de boletim médico divulgado nesta manhã.

Conforme os médicos, o músico, que precisou fazer uma transfusão de sangue, irá passar pelo procedimento cirúrgico por causa de um sangramento intra-abdominal, que não tem relação direta com o quadro de malária.

Ainda de acordo com o boletim, novas informações só serão fornecidas após parecer pós-operatório da equipe cirúrgica. Tony está internado desde o dia 10 de julho, quando deu entrada na unidade de saúde com os sintomas da doença.

O cantor da banda Parangolé e marido da apresentadora Scheila Carvalho teria adquirido malária quando fez um show no continente africano. Nos últimos dias, a mulher do artista postou mensagens no Instagram sobre Tony.

Muita gratidão a ti Senhor!! 🙌🏼❤️🙏🏻 Obrigada a todos pelo carinho e orações, meu amor @tonysallescantor está bem melhor!!! Glória a Deus! #deusnocomando Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial) em Jul 14, 2017 às 9:01 PDT

Boa noite meus amore, passando para informa-los que estou aqui do ladinho do Maridão! Ele já esta sendo medicado para combater o virus da Malária. Tony foi infectado na Africa no ultimo show que ele fez dia 25 de junho e só agora o virus se manifestou. A febre já baixou graças a Deus🙏🏻E ele está no controle! Quero agradecer as mensagens e orações de todos! Continue mandando vibrações positivas e orando. Tudo ficará bem em nome de Jesus!!❤️🙌🏼💋 Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial) em Jul 12, 2017 às 4:05 PDT

