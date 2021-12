Tony Salles divulga melhora no seu estado de saúde

O vocalista da banda Parangolé, Tony Salles, divulgou na manhã desta segunda-feira, 24, em sua conta no Instagram, que está melhor do quadro de malária e agora só aguarda receber alta médica.

"Bom dia, meu povo lindo e abençoado. Venci mais uma batalha para honra e glória do Senhor Jesus. Confesso a vcs que foi uma das mais difíceis, mas quando se tem Fé em Deus nada é impossível. O pior já passou! Agora estou aguardando só receber alta para voltar pra casa e aos poucos retomar minha vida. Já agradeci tanto a Deus, e quero muito agradecer a todos vcs por todas as correntes, vibrações positivas, orações e pedidos de cura. Eu amo Vcs ❤️ Deus abençoe infinitamente a vida de Vcs", disse o cantor em um trecho.

Tony está internado no Hospital Aliança desde o último dia 10, quando foi diagnosticado com a doença. O músico teria contraído a malária após realizar um show no dia 25 de junho, na África.

Durante o tratamento, ele ainda apresentou um quadro de anemia, e teve que ser feita uma transfusão de sangue. Depois, sofreu uma hemorragia após o baço ter se rompido, o que, segundo os médicos, não teve relação com a enfermidade. Teve então que ser submetido a uma cirurgia, considerada um sucesso ao conseguir estancar o sangramento.

