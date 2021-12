Tombamento do Ilê Axé Asipá celebra centenário de mestre Didi

Neste sábado, 2, quando completaria 100 anos, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, conhecido como mestre Didi, recebeu duas grandes homenagens. O viaduto Orlando Gomes passou a se chamar 'Viaduto Mestre Didi'. Instantes depois, o terreiro Ilê Axé Asipá, fundado por ele em 1980, foi tombado.

Escritor, sacerdote e artista plástico, mestre Didi aprendeu a manipular materiais, formas e objetos com as lideranças mais antigas do culto orixá Obaluaiyê e ficou conhecido mundialmente pela sua produção artística, intelectual e atuação na defesa e preservação da cultura de matriz africana. Ele morreu em 2013, aos 96 anos.

A homenagem foi promovida pelo governo do estado, por meio das secretarias de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e de Cultura (Secult). A cerimônia de tombamento do Ilê Asipá foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), órgão vinculado à Secult.

Para a secretária da Secult, Arany Santana, a importância do legado de mestre Didi não se restringe aos negros. "Ele deixou um legado não somente para os afrodescendentes, mas a toda a população brasileira. Era um homem especial que ao longo da vida fez de tudo e deixou um conteúdo inestimável para as futuras gerações", disse.

Celebração

Com cânticos aos orixás e ao som de atabaques, agogôs e cabaças, a festa invadiu a rua da Gratidão, que dá acesso ao terreiro, e despertou a atenção de moradores do local e motoristas que transitavam na região.

O presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, Emílio Tapioca, afirmou que a homenagem é importante não apenas pelas pesquisas de cunho afro-brasileiro, mas também pela importância do artista para a localidade. "Ele ocupou esse espaço há muito tempo, muito antes dos prédios imobiliários que aqui se instalaram nas últimas duas décadas. Nada mais justo o governo fazer essa homenagem", pontuou.

Algumas obras do mestre Didi foram expostas na cerimônia. Esculturas produzidas a partir de palhas e búzios, baseado na estética e elementos da cultura afro-brasileira.

"A imagem de mestre Didi sempre estará viva. Ele está aqui (no terreiro) conosco. Homenagem merecida", afirmou o neto do sacerdote, Antônio Carlos.

O presidente da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, disse que é preciso, além do tombamento, a preservação e o estímulo ao desenvolvimento do terreiro, sem discriminação e intolerância religiosa.

Em Salvador, as esculturas de mestre Didi podem ser vistas no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), na Av. Contorno, e no Museu Nacional de Cultura Afro--Brasileira (Muncab), no Pelourinho.

*Sob a supervisão da jornalista Fabiana Mascarenhas

adblock ativo