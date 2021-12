Todos os caminhos levam ao Rio Vermelho para saudar Iemanjá nesta quinta

Mais de 200 embarcações devem participar nesta quinta-feira, 1º, do cortejo marítimo que irá levar as oferendas da Festa de Iemanjá, com saída do Rio Vermelho. A 94ª edição do festejo popular se inicia nas primeiras horas da manhã, mas o presente principal deverá ser arriado no mar depois das 15h.

Primeiro, os pescadores vão depositar a oferenda a Oxum, no Dique do Tororó, nas primeiras horas do dia. Já o presente para a divindade chegará ao caramanchão por volta das 5h, horário para o qual está programada uma alvorada de fogos no bairro.

As informações são de um dos dez membros da comissão organizadora da festa, o pescador Nilo Silva Garrido, 51 anos, conhecido como Nilinho. Em meio à correria para os preparativos finais da festa, Nilinho informou que o evento seguirá o roteiro de sempre.

Nilinho mantém o segredo em relação ao presente ofertado pelos pescadores àquela que é considerada como a rainha do mar. “Se eu soubesse o que é, não revelaria. Quanto mais sem saber”, esquivou-se. O presente foi encomendado a um artista plástico por Branco, antes de afastar.



Antecipação

O caramanchão para os devotos depositarem os presentes será aberto ao público às 7h, mas nesta quarta, 1º, já havia quem se antecipasse para colocar flores, perfumes e espelhos na Casa de Iemanjá, a exemplo da cozinheira Lúcia Santana, 49 anos.

Vestida de branco, adornada com contas que sinalizam a adesão ao candomblé, a mulher deixou uma dúzia de rosas brancas no espaço dedicado à divindade. “Todo ano, sempre venho antes, para não ter que enfrentar a multidão. Prefiro uma relação mais reservada com ela (Iemanjá”), diz.

Pela primeira vez, o servidor público pernambucano Mário Flores, 52, vai ter a oportunidade de ver a festa de perto: “Sempre acompanhei as reportagens pela televisão, quando me emocionava muito. Este ano, coincidiu de estar de férias justamente na data certa”.

Transporte

Um esquema especial de transporte foi organizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade, com a ampliação do horário de 12 linhas de ônibus até meia-noite. Os itinerários terão nove linhas a mais do que o usual nos dias comuns.

A partir das 4h, o tráfego de veículos será desviado no início das ruas da Paciência e Conselheiro Pedro Luiz. O mesmo vale para o final da avenida Cardeal da Silva, assim como na rua Oswaldo Cruz. O bloqueio das vias termina às 6h de sexta, 3.

Para quem for à festa em veículo próprio, haverá dois estacionamentos da Zona Azul em operação, nas proximidades do Rio Vermelho. Um deles, na Av. Juracy Magalhães Júnior, tem capacidade para 80 vagas. O outro, na praça Brigadeiro Faria Rocha, dispõe de 20 vagas.

Ordenamento e serviços

Comércio - A Secretaria de Ordem Pública (Semop) cadastrou cerca de 400 ambulantes com isopor, 70 barracas e 12 food trucks. Uso de louças, vidros e alumínio está proibido. Só estão autorizados utensílios descartáveis. Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras nem drinques pré-preparados artesanalmente

Bebidas - Só podem ser vendidos itens da empresa Ambev em área pública. Fiscalização ocorre entre o restaurante Fogo de Chão e a rua da Paciência

Policiamento - Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, cerca de 700 policiais militares estão escalados para atuar na festa e no entorno, em patrulhas, nas principais vias de acesso ao bairro. Os policiais devem trabalhar divididos em três postos de abordagem, sete bases móveis, três postos de comando e oito postos elevados. Liderados pelo Comando de Policiamento Regional Atlântico, participam das operações no Rio Vermelho unidades das operações Gêmeos e Apolo, os batalhões de Polícia de Choque e Especializado em Polícia Turística, além dos esquadrões de motocicletas Águia e de Polícia Montada, com reforço da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo no bairro

Direitos da mulher - Serviços municipais de atendimento às mulheres que sofrem violência funcionam em esquema especial nesta quinta. O Centro de Referência Loreta Valadares (praça Almirante Coelho Neto, 1, Barris) conta com equipe de psicólogos e assistentes sociais à disposição para receber e ajudar as vítimas. O horário de funcionamento é das 8h às 17h

