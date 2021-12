Tocha do fogo simbólico chega nesta terça a Salvador

Chega nesta terça-feira, 1º, a Salvador o fogo simbólico que, desde o dia 25, passa pelas cidades do Recôncavo baiano que participaram ativamente da luta pela Independência da Bahia.

A chegada da tocha à capital baiana, prevista para o final da tarde, marca o início das comemorações pela data festiva, comemorada oficialmente nesta quarta, 2.

Na manhã desta segunda, 30, o bairro da Lapinha, de onde partirá o desfile, passava por reparos no calçamento e pintura de meio-fio. A previsão é que cerca de duas mil pessoas, dentre estudantes, soldados e outras representações, refaçam o trajeto que as tropas brasileiras fizeram ao tomar a capital dos portugueses, em 1823.

Os preparativos envolvem a limpeza do busto que homenageia o general Labatut, militar francês que lutou ao lado dos brasileiros. Também faz parte a ornamentação dos carros que levarão as imagens do caboclo e da cabocla, ícones que representam a força nativa nas guerrilhas.

Acesso

Por conta do desfile, o trânsito nos bairros de Pirajá, Lapinha e Centro Histórico será alterado a partir de hoje.

Desde as 7, e até as 18 horas, estará proibido estacionamento e circulação de veículos na rua 8 de Novembro - Pirajá (próximo ao Largo do Panteon).

Nesta quarta, o tráfego fica interrompido a partir da meia-noite em toda a extensão do primeiro trecho do desfile, entre o largo da Lapinha e a praça Municipal.

A partir das 14h, os veículos não poderão circular entre a praça Municipal e o Campo Grande, por onde passará a segunda parte do cortejo.

As vias serão liberadas ainda no dia 2, após a dispersão do público e da conclusão do trabalho de limpeza.

No desfile de amanhã, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serão disponibilizadas. Elas estarão na Lapinha e no Carmo.

Durante o cortejo, a exibição de faixas, placas e painéis está proibida. Mensagens culturais ou de interesse público podem ser veiculadas somente em cartazes, bandeiras, estandartes e flâmulas.

