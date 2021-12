TJBA publica decreto sobre expediente nos dias de jogos da Copa

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) divulgou nesta segunda-feira, 14, o Decreto Judiciário nº 384 que dispõe sobre o horário de expediente nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na copa do Mundo de 2018.

O expediente no âmbito do Poder Judiciário será suspenso nos dias em que os jogos do Brasil começarem às 9h, 11h ou 12h. Já as partidas com início às 15h, o expediente será das 8h às 13h. Porém, segundo o decreto, esse horário também deverá ser cumprido por servidores com jornada de trabalho no turno vespertino.

Os prazos processuais também estarão suspensos, com previsão de retomada para o primeiro dia útil subsequente. o expediente correspondente aos dias de suspensão integral será cumprido por compensação. Nos dias úteis anteriores ou subsequentes à suspensão, o servidor deverá acrescentar uma hora à sua jornada normal de trabalho.

