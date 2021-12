TJBA e TRTBA têm funcionamento alterado por conta de greve

A greve dos caminhoneiros que já está no seu 5º dia, vêm afetando o funcionamento de diversos locais em todo o país. o Tribunal de Justiça da Bahia ( TJBA) decidiu suspender o expediente na tarde desta sexta-feira 25, a partir das 14h. Diante disto, os prazos processuais também ficam suspensos.

A decisão foi determinada pelo Decreto Judiciário nº 424, de 25 de Maio de 2018, e considera as dificuldades de deslocamento e a necessidade de evitar prejuízo aos jurisdicionados. Os prazos processuais vencidos nesta sexta 25 foram prorrogados para o próximo dia útil subsequente. O tribunal mantém em funcionamento os serviços essenciais. O Plantão do 1º e do 2º Grau, que normalmente começam às 18h, anteciparam o funcionamento.

No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA), os prazos processuais em curso nesta sexta-feira 25, também foram suspensos. A decisão ocorreu a pedido da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas (Abat), do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O ato 0219/2018, que normatiza a suspensão, foi assinado pela corregedora Dalila Andrade.

adblock ativo