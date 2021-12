TJ manda apurar acúmulo de corpos na maternidade do Iperba

Um número estimado entre 30 e 40 corpos de bebês que nasceram mortos (natimortos) ou que morreram logo após o parto (neomortos) está armazenado no necrotério do Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas, aguardando autorização para os sepultamentos.



A informação chegou nesta segunda-feira, 5, à Corregedoria de Justiça do Estado, embora sem a confirmação do número exato de corpos. Segundo o corregedor geral de Justiça, José Olegário Monção Caldas, esse dado será levantado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) e pela 1ª Vara da Infância e da Juventude, que ontem foram comunicados do fato pelo próprio corregedor.



O pedido de autorização para os sepultamentos feito à Corregedoria partiu da diretora do Iperba, Dolores Fernandez, que embora reafirme a necessidade de solução para o caso, não confirma quantos corpos estão insepultos.



Apesar do interesse demonstrado pelo Iperba em resolver o problema, é possível que a direção da maternidade e, em última instância, o governo estadual, venham a responder por infração administrativa, assim como, em tese, pelo crime de vilipêndio de cadáveres (artigo 212 do Código Penal), que prevê detenção de um a três anos e multa ao infrator.



Apuração



Por força de questões legais, a Corregedoria de Justiça solicitou a intervenção do MP-BA da 1ª Vara da Infância e Juventude. "É preciso que seja feito o levantamento do número de corpos, quais morreram após o parto e os que nem chegaram a respirar. Não se pode autorizar os sepultamentos sem que isso seja apurado", ressaltou o corregedor do TJ, José Olegário.



Apesar de o caso entrar agora em fase de apuração, Olegário ressalta a necessidade de agilização: "O pedido de providências deve ser encaminhado aos órgãos a cada óbito. Não se pode deixar que haja acúmulo de corpos".



A assessoria jurídica da Vara da Infância informou que aguardará determinação do MP para agir.



Visão jurídica



"Para os que nasceram com vida, a depender das circunstâncias, pode estar, em tese, caracterizado o vilipêndio a cadáveres. Isso precisaria ser apurado", opina o advogado criminalista e professor de processo penal da Universidade Federal da Bahia (Ufba), César Faria.



A responsabilidade administrativa seria da direção da maternidade e do Estado.



"A responsabilidade penal, pessoal e subjetiva, é atribuída à pessoa que responde pelos corpos deixados lá", explica o criminalista, que defende a redução da burocracia em casos como esse.



O acúmulo de cadáveres à espera do sepultamento em qualquer circunstância, segundo a avaliação do estudioso, é "desrespeitoso".

"Se a criança viveu, mesmo que apenas por algumas horas, tem que ter registro de nascimento e óbito", observa Faria, acrescentando que esse bebê "possui, inclusive, direitos sucessórios. Estes são considerados cadáveres e merecem respeito".



Situações semelhantes, lembra, geraram pedidos de indenização por danos morais à Justiça por parte de familiares.



"Mesmo os corpos dos que não chegaram a nascer pertencem à família e qualquer destinação terá que ter a autorização dela", ele aponta.



| Passo a passo

1

Hospital deve emitir declarações de nascido vivo e de óbito, em casos de fetos que respiraram após o parto (neomortos), e só de óbito para os que morreram no parto ou nasceram mortos (natimortos)

2

Pais levam documentação do hospital a cartório para obter as certidões de nascimento (só neomortos) e de óbito

3

Funerária recebe documentação para o sepultamento. Iperba tem parceria com cemitério e pode providenciar o enterro, desde que com pais à frente

