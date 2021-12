TJ julga habeas corpus da médica Kátia Vargas nesta quinta

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) julga, nesta quinta-feira, 13, o habeas corpus da médica Kátia Vargas, acusada pelo Ministério Público de ter provocado a batida que vitimou os irmãos Emanuel e Emanuele. A informação sobre o julgamento, marcado para as 13h, foi passada pela assessoria de comunicação do TJ-BA nesta quarta, 13.

A médica Kátia Vargas, indiciada pelo MP por duplo homicídio, está presa no Complexo Penitenciário da Mata Escura desde o dia 17, quando saiu do Hospital Aliança, para onde foi levada após o acidente, que completou um mês na última segunda, 11. Uma missa foi realizada na Paróquia da Ressurreição do Senhor, em Ondina, em homenagem aos irmãos.

No dia 8, o advogado de Kátia Vargas, Sérgio Habib, apresentou a defesa da médica ao TJ-BA. Segundo a tese do advogado, não há provas de que o carro dela tenha batido na motocicleta dos irmãos. A afirmação é baseada no resultado do laudo das imagens do acidente, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica e enviado à 7ª DT - Rio Vermelho, em 21 de outubro.

Os peritos concluíram que não foi possível registrar o momento do contato entre os veículo por meio das imagens, devido a posição das câmeras e a alguns obstáculos entre os equipamentos.

No entanto, o advogado da família de Emanuel e Emanuelle Dias, Daniel Keller, contestou a linha de defesa de Habib e disse que não há provas que sustentem os argumentos do advogado de defesa. Keller disse, também, que o processo tem quatro testemunhas oculares, ou seja, que presenciaram o acidente; e todas elas contam a mesma versão.

Entenda o caso

A morte de Emanuel e Emanuelle Gomes aconteceu no dia 11 de outubro. A médica Kátia Vargas é acusada de ter arremessado o veículo que dirigia contra a moto pilotada por Emanuel, que trazia a irmã na garupa.

De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista, deposi de ser fechado pelo veículo dela.

Após serem atingidos, os irmãos foram projetados contra um poste. Com o impacto, eles morreram na hora. O carro da médica se chocou com a grade de proteção de um hotel e foi levada para o Hospital Aliança.

Ela só saiu da unidade médica no dia 17, quase uma semana depois do acidente. Uma perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) sobre o estado de saúde de Kátia apontou que não havia necessidade da médica continuar internada.

Após deixar a unidade médica, Kátia Vargas foi direto para a penitenciária feminina, em Mata Escura. No dia 25 de outubro, a oftalmologista foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Desde então, responde pelos crimes de duplo homicídio qualificado, por impossibilidade de defesa das vítimas e perigo comum (por ter sido em via pública de grande fluxo de veículos e pedestres, próximo de um ponto de ônibus, centro comercial e clínicas com grande movimento no horário).

