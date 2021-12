TJ julga dia 10 se médica Kátia Vargas vai a júri popular

O recurso apresentado pela defesa da médica Kátia Vargas para que ela não vá a júri popular pela morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes, em outubro de 2013, será julgado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) no próximo dia 10 de abril.

O início do julgamento está previsto para as 13h, na sede do TJ-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e contará com a participação de três desembargadores, que podem deferir ou não o recurso da defesa. A decisão, no entanto, cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os irmãoes Emanuelle e Emanuel morreram no dia 11 de outubro do ano passado, no bairro de Ondina, na orla de Salvador, após a moto em que estavam ser atingida pelo carro da médica.

De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista após ser fechado pelo veículo dela.

Em seguida, a médica teria perseguido os irmãos e o automóvel dela bateu na moto, projetando Emanuelle e Emanuel contra um poste.

