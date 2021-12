TJ-BA suspende o expediente nesta quinta e sexta-feira

Devido ao feriado de Finados, o Tribunal de Justiça da Bahia terá o expediente forense suspenso nesta quinta-feira, 2, e sexta, 3, conforme Decreto Judiciário 68, de 24 de janeiro deste ano, assinado pela presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago.

Segundo o decreto, estão suspensas as audiências nos trâmites normais e as sessões de julgamento, assim como o expediente nos fóruns e prazos processuais. As unidades com serviço obrigatório vão funcionar normalmente. O Plantão de Primeiro Grau vai realizar audiências de custódia.

