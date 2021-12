TJ-BA ganhará nova Ludoteca no CAB

O Tribunal de Justiça da Bahia ganhará mais uma Ludoteca, utilizada para reparar danos sociais e psicológicos sofridos por menores vítimas de violência, no dia 28 de outubro. O espaço, entregue pelo Laboratório Sabin, será instalado na Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai), na 5ª avenida do CAB, nº 560.

A capital baiana já possui quatro unidades em funcionamento, implantadas no Hospital Martagão Gesteira, Fórum do Imbuí, Serviço de Apoio e Orientação Familiar (SAOF) e no Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual (Viver).

Criado em 2008, o projeto disponibiliza ambientes equipados com jogos, brinquedos, livros e material pedagógico para uso de psicólogos e assistentes sociais no trabalho de aproximação e interação com as vítimas de violência.

adblock ativo