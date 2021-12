TJ-BA e Cruz Vermelha promovem campanha para ajudar vítimas das chuvas no RJ

A partir desta terça-feira, 18, os soteropolitanos poderão ajudar as vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. As doações deverão ser feitas nos postos montados na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia e no Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora, Centro.

A iniciativa é uma parceria firmada entre o TJ-BA e a Cruz Vermelha, Seção Bahia. As doações serão recolhidas às sextas-feiras e destinadas aos desabrigados e desalojados, por meio de uma operação especial da Cruz Vermelha.

De acordo com a entidade os itens de maior necessidade para serem doados são: água potável, roupas, fraldas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, como exemplo, pasta e escova de dente, shampoo e sabonete.

