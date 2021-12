TJ autoriza presença de jegues na Lavagem do Bonfim

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) aprovou a participação dos jegues na Lavagem do Senhor do Bonfim. Por 24 votos a favor e 10 contra, os desembargadores suspenderam a liminar do juiz Ruy Eduardo Almeida Britto, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, de 2011, que proibia a presença dos animais no evento.

A advogada Ana Rita Tavares, presidente da Associação Terra Verde Viva, uma das entidades que solicitou a proibição dos jegues na lavagem, disse que a decisão do TJ não é definitiva. "Não é decisiva para o processo. Vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o que vai valer é a decisão do juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública, que deve julgar o processo entre setembro e outubro deste ano", diz Ana Rita.

Na decisão do TJ, os desembargadores permitem a participação dos animais na festa alegando a importância de manter a tradição do evento. Mas determina que a Prefeitura, autora do pedido de suspensão da liminar que proibia os jegues na lavagem, fiscalizem se há maus tratos aos bichos.

A participação dos jegues no evento é polêmica desde 2011, quando as Associações Terra Verde Viva, Célula Mãe, Animal Viva e a Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB) conseguiram uma liminar proibindo a presença dos animais na festa.

Na véspera do evento em 2012, a Prefeitura conseguiu a suspensão dos efeitos dessa liminar, mas a decisão não chegou ao conhecimento do público, que não levou aos animais para a rua.

