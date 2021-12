Tiroteio provoca pânico em shopping de Salvador

Dois bandidos armados tentaram roubar o dinheiro de um carro-forte que abasteceria uma agência do Banco Itaú no Shopping Paralela, deixando ferida uma mulher, na tarde deste segunda-feira, 17.

Até a noite, não foi possível precisar se ela foi atingida na perna por um tiro de raspão ou se por estilhaços provocados pela bala. A tentativa de roubo aconteceu no primeiro piso, por volta das 17h30, causando pânico entre funcionários e clientes.

Portas fechadas - A polícia investiga se houve troca de tiros ou se os bandidos atiraram a esmo, conforme versões diferentes relatadas por clientes. Amedrontados, vários lojistas decidiram fecharam as portas. Uma testemunha disse que a cliente atingida na perna estava na porta da loja de calçados Di Santinni.

Os dois bandidos tentaram render funcionários do carro-forte já dentro do shopping e, como não obtiveram êxito, fugiram pela Avenida Paralela na direção do aeroporto.

Nota - A assessoria de comunicação do Shopping Paralela não soube informar se os criminosos fugiram a pé, de carro ou de moto. Disse também que a cliente ficou levemente ferida e foi prontamente atendida pela equipe de emergência médica do shopping center.

Ainda segundo a assessoria, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender à vítima e a direção do empreendimento se coloca à disposição da polícia para auxiliar no que for necessário. Disse ainda que as lojas voltaram a funcionar normalmente nesta segunda após a tentativa de roubo. Contudo, a assessoria de comunicação negou que tenha ocorrido um tiroteio.

Inaugurado em abril de 2009, o shopping recebe, segundo sua administração, em torno de 700 mil visitantes por mês. Tem oito lojas-âncoras, seis megalojas, 263 lojas menores, seis salas de cinema e 2.400 vagas em estacionamento. Ali funcionam unidades do Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal.

adblock ativo