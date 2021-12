Tiroteio no Curuzu deixa dois mortos e oito feridos

Alex Sandro Santiago de Jesus e Sidnei Santos Nascimento foram mortos a tiros no Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, por volta das 5h deste domingo, 26.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), mais oito pessoas ficaram feridas e foram socorridas por policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) e por populares.

Ainda segundo a Stelecom, as vítimas foram encaminhadas por policiais militares para o Hospital Ernesto Simões, mas duas delas não resistiram ao ferimentos e morreram no hospital. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado.

Os disparos teriam sido efetuados por criminosos que estavam em dois carros de passeio, portando armas de grosso calibre. A suspeita é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Conforme a polícia, o alvo principal seria Fernando da Silva Cerqueira, que estava com o grupo de oitos baleados e também está no Ernesto Simões. O policiamento no hospital foi reforçado.

A região do Curuzu é bastante conhecida na capital baiana por abrigar a sede do bloco afro Ilê Ayiê, que desfilou pelas ruas do bairro na noite deste sábado, 25.

