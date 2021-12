Tiroteio na Estação da Lapa deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio na Estação da Lapa na tarde deste sábado, 10. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais do 18º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência no local e prestaram socorro às duas vítimas presentes na estação.

Em nota, a assessoria do Shopping Piedade confirmou a ocorrência e informou que fechou as portas logo após os disparos. “No início da tarde deste sábado, houve disparo de arma de fogo na Estação da Lapa e dois homens foram atingidos. Com isso, duas portarias do shopping, que dão acesso à estação, foram fechadas”, informou.

Também em nota divulgada para a imprensa, a assessoria da Estação da Lapa contestou a versão ao afirmar que o tiroteio teria começado fora da estação.“Os tiros ocorreram do lado de fora da estação, na Rua Coqueiros da Piedade. Próximo à entrada do terminal. Um dos feridos correu pra dentro da estação, onde recebeu os primeiros socorros", afimou.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

