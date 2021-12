Tiroteio na Ed Dez deixa um morto e três feridos

Um jovem foi morto e três pessoas ficaram feridas após uma troca de tiros dentro casa de shows Ed Dez, na Federação, em Salvador, na madrugada deste sábado, 6. Segundo informações de testemunhas à Polícia Militar, por volta das 2 horas, durante o show Bailão do Robyssão, pessoas começaram a gritar e correr após ouvir barulho de tiros.

Ariel Silva Martins, de 20 anos, foi atingido do lado esquerdo do tórax e morreu no local, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Além dele, outras três pessoas acabaram sendo atingidas pelos disparos. Orlando Ramos dos Santos Filho, 44 anos, foi baleado no abdômen e na perna direita; Edaval de Lima Gonçalves, 19, foi atingido no braço direito; e Carmilton Lima de Jesus, 19, ferido na mão esquerda. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O corpo de Ariel foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), na avenida Centenário, onde será periciado.

Ainda segundo a Stelecom, houve tiros dentro e fora da casa de show e nenhum suspeito foi preso.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A investigação será realizada pela Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo