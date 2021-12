Tiroteio impede que equipe do Samu deixe casa de paciente em Salvador

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ficou impedida de sair da casa de um paciente por conta de um tiroteio que acontecia no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 7, na localidade da Baixinha de Santo Antônio, próximo à avenida Luís Eduardo Magalhães.

Os socorristas tiveram que aguardar a troca de tiros acabar para poder sair da residência. Não há registro de feridos. Até o momento, não há informações se a tiroteio foi entre bandidos ou se policiais atuavam na região no combate ao crime. A Polícia Militar apura o caso.

