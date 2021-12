Tiroteio em Periperi deixa um homem ferido

Nilson Silva Santos, de 38 anos, foi baleado no início da tarde desta terça-feira, 10, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi baleada a mando de um suposto homem conhecido como "Al", e encaminhada ao Hospital do Subúrbio por populares.

Ainda segundo a Stelecom, Nilson tem passagem pela polícia por roubo de carro.

adblock ativo