Tiroteio em estacionamento de supermercado deixa um ferido

O estudante Vitor Santos Freitas, de 20 anos, ficou ferido durante um tiroteio no estacionamento do supermercado Extra, localizado na avenida Luís Viana Filho (Paralela), na tarde deste domingo, 7, no bairro do Imbuí, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a troca de tiros começou por volta das 14h50, após uma mulher ser assaltada no estacionamento.

Uma testemunha que não quis ser identificada contou que um grupo de pessoas que passava pelo local tentou ajudar a vítima e parar os criminosos. Essa teria sido a motivação do tiroteio.

Vitor Santos, que estava passando com um amigo pela rua Estrada das Pedrinhas (ao lado do supermercado), foi atingido por um dos disparos na perna esquerda. Ele foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), localizado no bairro do Cabula. O jovem recebeu alta na noite deste domingo.

Policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Boca do Rio) foram ao local. Vitor é da cidade de Vitória da Conquista e mora em Salvador por conta dos estudos.

