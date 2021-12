Tiroteio durante perseguição deixa um PM ferido e um suspeito morto

Uma perseguição policial terminou com um assaltante morto, outros dois feridos e um PM baleado, por volta das 15h da tarde desta quarta-feira, 12, na avenida Vasco da Gama, em Salvador.

Segundo versão oficial, Hebert Reis dos Santos, 16 anos, Augusto César de Lima Júnior, 22, e Thiago Jesus Castro, 18, estavam em um Honda Fit - placa OKS 9514, de Salvador - roubado momentos antes, no bairro da Graça.

Na fuga, ao perceberem a presença de guarnições da Polícia Militar, o trio teria atirado contra as viaturas. Conforme testemunhas, os bandidos só pararam quando o carro bateu na traseira de um táxi, na altura da Clínica Hapvida.

Em meio ao fogo cruzado, o motorista do veículo contou que só teve tempo para se abaixar. No revide, os criminosos foram atingidos e acabaram rendidos pelos policiais. O trio e o PM, identificado como Pablo da Cunha Santos, 32, foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Hebert, entretanto, não resistiu aos ferimentos.

Até a conclusão desta edição, Augusto e Thiago permaneciam internados na unidade médica. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Atingindo no pé, Pablo, por sua vez, passou por avaliação médica e não corre risco de morte.

No meio do fogo cruzado

Passado o susto, o taxista que ficou acuado no tiroteio contou à reportagem que, em dez anos de profissão, nunca vivenciou situação tão apavorante.

No momento em que percebeu se tratar de uma perseguição policial, o motorista diz ter mantido a calma, uma vez que o trânsito estava engarrafado na região.

“Eu não tinha para onde ir. Minha única reação foi pedir aos dois passageiros que se protegessem das balas. Parecia filme de bang-bang. Mas, graças a Deus, meu carro não foi atingido por um único tiro”, narrou ele, que levava um casal de idosos da Avenida Garibaldi para o Horto Florestal. “Estou aliviado”, acrescentou o taxista.

Alexandre Santos

