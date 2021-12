Tiroteio causa pânico no Engenho Velho da Federação

A disputa entre traficantes da região da Baixa da Égua está levando pavor aos moradores do Engenho da Federação, em Salvador.

Na manhã deste domingo, 26, após denúncia feita por um líder comunitário de que cinco jovens teriam sido baleados, a equipe de reportagem de A TARDE esteve no bairro e presenciou o clima tenso e um tiroteio, por volta das 9h30, entre criminosos.

Homens da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)/Federação foram chamados e estão no bairro.

Apesar da presença dos PMs, a equipe de reportagem visualizou bandidos armados em vielas do bairro, logo após a troca de tiros, e um carro da prefeitura que tinha sido alvejado durante o tiroteio.

Segundo Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), 20 homens fortemente armados iniciaram uma troca de tiros. Ninguém ficou ferido na manhã deste domingo, segundo a polícia.

Baleados

Conforme o líder comunitário, que não quis se identificar, cinco jovens foram baleados na noite deste sábado, 25, por volta das 22h30. Dois foram atingidos na cabeça. Os outros foram alvejados em outras partes do corpo. O crime aconteceu na rua das Palmeiras, no final de linha dos ônibus do bairro.

A equipe do Portal A TARDE tentou falar com a 41ª CIPM, responsável pela região, mas até o momento não teve retorno sobre os baleados, assim como sobre o clima tenso no Engenho Velho da Federação.

A assessoria de comunicação da PM, por sua vez, confirmou que três pessoas foram baleadas neste sábado. São eles: Felipe Aragão de Lima, 21 anos, e Danilo Santana Santos, 20 anos, ambos atingidos no pé. Um adolescente de 15 anos foi alvejado nas costas e no braço.

Eles foram socorridos por moradores e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Eles continuam internados.

Toque de recolher

Desde o início do mês, de acordo o líder comunitário, o clima de violência é grande no bairro. Ainda conforme ele, os criminosos chegaram a impor toque de recorrer.

No último dia 4, um homem, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, foi morto a tiros. O corpo foi encontrado na Baixa da Égua, onde traficantes iniciaram o tiroteio neste domingo.

