Tiroteio após assalto deixa um morto e quatro feridos em Brotas

Uma troca de tiros entre policiais e bandidos, na tarde desta sexta-feira, 31, terminou com dois policiais militares baleados, um suspeito morto, dois suspeitos baleados e outro preso. O confronto se deu durante uma perseguição que seguiu por mais de 1,5 km da avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, em Salvador, após os bandidos assaltarem o restaurante Dona Yoko, ao lado do Brotas Center, na mesma avenida.

Os quatro suspeitos estavam em um carro Fiat Siena marrom (de placa NTT-2105) e, segundo uma testemunha, o veículo foi parado em frente ao Brotas Center e, pelo menos, dois bandidos saíram do veículo para assaltar o restaurante. “Eles estavam bem vestidos. Um carregava uma arma e o outro uma mochila, usada para colocar os celulares do pessoal”, contou a testemunha, sob anonimato.

Depois do assalto, eles saíram andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E, somente após as pessoas saírem do restaurante gritando ‘Ladão! Ladrão!’, foi que eles se apressaram para entrar no carro. “O motorista também estava armado e começou a dar tiros para cima para abrir caminho durante a fuga”, completou a testemunha.

Só este ano, o restaurante Dona Yoko foi assaltado, duas vezes.

Na contramão​

A perseguição foi iniciada por um policial civil que estava no restaurante no momento do roubo. Depois, equipes da 26ª CIPM (Brotas) se juntaram a ele. Durante a fuga, o motorista do Fiat Siena chegou a dirigir pela contramão. Nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Brotas, eles entraram em confronto com os policiais.

Márcio Vinícius Matos Santos, 22 anos, já chegou morto ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi baleado na região do tórax e na coxa esquerda. Franklin Morais Costa Neres dos Santos, 18, foi baleado nas pernas. Márcio de Jesus Santos, 30, foi baleado na coxa e abdômen. Já Francisco Paulo Palhares Júnior, 30, não se feriu e foi levado ao Departamento de Homicídios. Havia mandado de prisão expedido contra ele.

Um PM da 26ª CIPM foi baleado na mão e braço esquerdos e o outro na mão direita. Os nomes deles foram preservados por uma questão de segurança.

​Armas no Boqueirão

Policiais da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) informaram que Franklin e Márcio Vinícius são moradores da região do Nordeste e os demais de Pirajá. “Eles foram buscar armas no Boqueirão para assaltar em Brotas”, disse um PM.

No carro usado pelos bandidos, havia pelo menos 25 marcas de disparos. Dessas, 12 estavam na porta do carona. “Eu saí correndo doido com medo de as ‘balas’ pegarem em mim”, disse um camelô.

A comerciante Vera Fonseca trabalha no local há mais de 30 anos e diz ter sido a primeira vez em que passou por uma situação assim.

“Todo mundo em pânico, correndo e gritando. Quando ouvi os tiros, me joguei no chão”, disse ela. “Foram de três a quatro minutos de troca de tiro”, afirmou o garçom Daniel da Conceição, 20, referindo-se ao local onde a perseguição parou, próximo à Clínica de Brotas.

