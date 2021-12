Tiradentes: Confira horário de funcionamento dos shoppings

Neste domingo, 21, é feriado nacional por conta da comemoração do Dia de Tiradentes, em homenagem ao herói Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira. Por conta do feriado, alguns shoppings funcionam com horário diferenciado.

Confira o horário de funcionamento*:

Iguatemi - As lojas abrem das 13 às 21 horas, já o Playland e Planeta Criança abre uma hora antes. O Multiplex está funcionando desde às 10 horas. Outback atende das 12 às 22h30 e a Bodytech até às 14h;

Salvador Norte Shopping - As lojas e quiosques não abrem neste domingo. A praça de alimentação funciona das 12 às 21 horas e os espaços de lazer até às 22 horas;

Salvador Shopping - As áreas de alimentação, farmácias e Lojas Americanas funcionam das 12h às 21h. Já os espaços de lazer abrem até às 22 horas. As lojas e quiosques não funcionam;

Paralela - As lojas não abrem. Já a praça de alimentação abre das 12h às 21 horas e cinema segue programação própria;

Bela Vista - Não divulgou o horário de funcionamento;

Paseo - Não divulgou o horário de funcionamento;



*Qualquer alteração no horário é de responsabilidade do estabelecimento comercial.

adblock ativo