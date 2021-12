Tia Má é escolhida para ser madrinha da 16ª Parada do Orgulho LGBT

A jornalista de A TARDE Maíra Azevedo, criadora da personagem Tia Má, foi escolhida pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) para ser madrinha da 16ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que acontecerá no dia 10 de setembro, em Salvador. Maíra foi reconhecida pelo site blogueiras negras, na lista de 25 mulheres negras mais influentes da internet.

De acordo com o presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, um dos motivos por ter escolhido Maíra, se deu porque, ela reúne em si a síntese da mulher negra vitoriosa na vida e no trabalho.

Em resposta ao convite, a jornalista declarou estar muito feliz pelo reconhecimento de sua atuação.

