Tia Má é alvo de racismo nas redes sociais; MP-BA vai apurar o caso

A jornalista e digital influencer Maíra Azevedo, a "Tia Má", foi vítima de racismo nas redes sociais. Ela foi chamada de "monkey" (macaca, em português) por um ínternauta durante uma transmissão ao vivo no Instagram.

Maíra denunciou o caso ao Miinistério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da promotoria de Justiça de Combate ao Racismo, que irá apurar o caso.

Ela também fez um desabafo na mesma rede social, onde relatou a situação. "Chamar uma pessoa negra de macaca é a forma mais primária do racismo. É tentar negar a nossa humanidade para seguir em frente com todas atrocidades com a população negra", escreveu.

Veja a publicação da jornalista:

