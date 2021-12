Tia Má é alvo de comentários racistas nas redes sociais

A jornalista de A TARDE e criadora do personagem Tia Má, Maíra Azevedo, foi vítima de racismo no canal que mantém no Youtube. Internautas aproveitaram o espaço de comentários de um vídeo dela sobre o episódio em que o deputado Jean Wyllys cuspiu em direção ao deputado Jair Bolsonaro para ofender a jornalista.

Ela foi chamada de "macaca", "escrava do Bolsa Família" e "necrolóide beiçuda", entre outros ataques. Além do racismo, Tia Má também foi alvo de comentários machistas e teve a honra ofendida.

Após denunciar o caso em sua página no Facebook neste domingo, 1º, Maíra registrou ocorrência na 1ª Delegacia, na Piedade, na manhã desta segunda, 2. De acordo com ela, a maior dificuldade é que os agressores se escondem por trás de perfis fakes (falsos), mas mesmo assim ela pretende dar continuidade ao processo.

"Não posso me permitir ser tratada dessa forma (como macaca). Chamar de macaca tenta negar a humanidade da pessoa, compara a um animal irracional. Não posso aceitar que tirem os meus direitos (como ser humano)", explica Maíra, acrescentando que as ofensas não a surpreenderam.

"Eu já esperava, não tinha dúvida que ia acontecer. Atitudes como essa não me intimidam, porque eu passei por um processo de formação (no movimento social). Mas não é porque não me abala que não vou dar queixa. Para eles, a lei", defende a jornalista, que ganhou projeção nas redes sociais com o personagem Tia Má e participações no programa da Fátima Bernardes.

Maíra defende que ter negros ocupando esses espaços de visibilidade ajuda a combater o preconceito. Além dela, outras figuras públicas foram vítimas do mesmo tipo de crime recentemente. A atriz Thaís Araújo e a jornalista Maria Julia Coutinho, a "Maju", denunciaram situações semelhantes no ano passado. Outras artistas passaram por episódios parecidos nas redes sociais.

Após a denúncia, a polícia conseguiu identificar um grupo responsável pelos ataques.

