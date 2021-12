Tia acha corpo de sobrinho logo após crime em Tancredo Neves

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo, 30, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 22h, na rua Valdinei Teixeira, ao lado da padaria Bom Jesus da Lapa.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Ramon César Costa Gomes, 20 anos, foi atingido no pescoço, nas costas e pernas. O corpo da vítima foi encontrado pela tia, em via pública, minutos após o crime.

Ainda segundo o órgão, outra vítima, identificada como Ailton da Luz Ferreira, 21, também foi atingida por disparos de arma de fogo nas costas, em Tancredo Neves. Ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos (HRS), no Cabula. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Stelecom não soube informar se existe relação entre os crimes. A autoria e motivação dos dois casos está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

