Veja o vídeo das câmeras de segurança que flagraram suspeito com arma na mão:

Da Redação Texto e vídeo: dois homens são mortos a tiros na Piedade

Dois homens foram mortos a tiros e uma mulher grávida foi baleada na perna no início da tarde desta quarta-feira, 8, na Praça da Piedade, em Salvador. O crime ocorreu, por volta das 12 horas, em frente à sede da Polícia Civil.

Os dois homens mortos, Paulo Roberto Carvalho Lima, de Feira de Santana, e João Solidade da Silva, do Amazonas, foram atingidos por disparos na cabeça. Uma mulher de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebe atendimentos médicos.

Segundo a polícia, os tiros foram disparados por um homem magro, de camiseta preta, que fugiu em direção à Rua Carlos Gomes, no centro da capital baiana. O suspeito dos disparos à queima roupa ainda está sendo procurado.

Os homens mortos possuíam carteiras de identidade emitidas no Amazonas, embora um deles, Paulo Roberto, fosse baiano. Ele vestia camiseta azul e bermuda preta. O segundo homem morto, João Solidade, usava camiseta vermelha e calça preta.

A mulher atingida por um dos disparos, segundo testemunhas, está grávida e vende chips de celular na Praça da Piedade. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realiza perícia no local do duplo homicídio.

As causas e motivações dos crimes ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Trânsito - A movimentação no local do crime deixou o trânsito congestionado na região que Piedade. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos ficou lento nos acessos ao bairro de Nazaré, na Avenida Sete e na Rua Carlos Gomes, mas já foi reordenado.

adblock ativo