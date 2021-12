A chuva forte que atingiu Salvador na manhã deste domingo, 21, deixou quem estava no Shopping Paralela preocupado. Tudo foi registrado por funcionários que se mostraram inconformados com a quantidade de água que estava vazando pelo teto.

Segundo trabalhadores do local, tudo está ocorrendo devido a uma obra de expansão que está acontecendo em cima do shopping, e isso teria facilitado a entrada de água.

De acordo com a informação de quem estava no local, o risco é iminente e pode causar um acidente. "Não é mais sobre negócios, e sim sobre vidas de clientes e funcionários", disse um homem que não quis se identificar.

Indignados, os clientes que estavam no momento, fizeram registros relatando o pânico. Em um vídeo, um funcionário, revoltado, fala que a qualquer momento o teto pode cair, reclamando, também de barulhos. Pela tarde um cliente fez um video mostrando um teto que desabou no estabelecimento "Pão de queijo".

Em nota, o Shopping Paralela informou que as áreas com vazamento foram identificadas e avaliadas por profissionais do estabelecimento, que obtiveram a conclusão de que não havua risco para clientes ou lojistas. Por conta dos vazementos, a equipes do shopping removeu forros dos tetos em locais estratégicos, onde estão sendo feitos serviços de melhorias.

Larissa Borges* | Foto: Cidadão Repórter Teto de Shopping em Salvador não suporta chuva e alaga deixando funcionários preocupados

Indignados, cliente que estavam no momento fizeram registros relatando o pânico

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo