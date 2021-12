Teto de secretaria municipal desaba e atinge duas pessoas

Parte do teto da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), situada na avenida Miguel Calmon, no bairro do Comércio, desabou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 7. As placas de gesso se romperam e atingiram duas pessoas.

Segundo comunicado da prefeitura, as vítimas foram atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberadas em seguida, sem que precisassem ser encaminhados para unidades médicas.

Ainda segundo a prefeitura, o prédio foi imediatamente evacuado. Foram acionadas a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além do Corpo de Bombeiros, para avaliações técnicas e, consequentemente, os reparos necessários.

O prédio ficará fechado até que seja concluída a manutenção. Os serviços oferecidos na sede podem ser realizados em qualquer uma das 10 Prefeituras-Bairro, nos 29 Centros de Referência da Assistência Social espalhados por Salvador e no posto da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), no bairro de Periperi.

